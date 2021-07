“Sala in difficoltà”, liste sinistra per desistenza

Gabriele Mariani, candidato sindaco della coalizione Milano in Comune e Civica AmbientaLista, per aiutare Sala visti i problemi del M5S.

“Sono convinto che essendo i Cinque Stelle al governo con Draghi ci sia una sostanziale desistenza del Movimento nei confronti di Sala. Sul fatto che i Cinque Stelle siano in difficoltà è un problema loro: noi siamo molto contenti di cogliere il meglio di questo Movimento, di chi oggi ha fatto scelte palesi venendo a sostenere la nostra coalizione come ha fatto Patrizia Bedori e tanti altri attivisti”: lo ha detto Gabriele Mariani, candidato sindaco della coalizione Milano in Comune e Civica AmbientaLista parlando della partecipazione del M5S alle prossime elezioni comunali, in occasione della presentazione delle liste che lo sosterranno nella corsa a Palazzo Marino”.