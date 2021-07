La terapia intensiva del Papa Giovanni di Bergamo torna Covid Free

La terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo torna ad essere ‘Covid free’. L’ultimo paziente è stato trasferito ieri in degenza ordinaria, dove nei prossimi giorni – come ha spiegato lo stesso ospedale in un post su Facebook – potrà festeggiare il suo ottantesimo compleanno. “Fondamentale – ha sottolineato l’ospedale – è stato il contributo che la terapia intensiva del Papa Giovanni ha dato alla gestione dell’emergenza sanitaria a Bergamo nelle sue varie fasi. Su 4.604 pazienti Covid-19 ricoverati complessivamente al Papa Giovanni XXIII dall’inizio della pandemia, sono stati 856 i pazienti con almeno un giorno di ricovero in area critica. I momenti più difficili tra le ultime settimane di marzo e le prime di aprile 2020, quando i pazienti curati in contemporanea in area critica hanno superato il numero di 90, con punte di 94 ricoverati nello stesso giorno”. Sempre su Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha ripreso la notizia ringraziando il personale medico e infermieristico dell’ospedale bergamasco “per il loro instancabile impegno”. “Un grazie – ha aggiunto Moratti – che rivolgo ancora una volta anche a tutte le persone impegnate nella nostra campagna vaccinale: medici, infermieri, volontari e forze armate. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti con la nostra campagna anti Covid Ieri abbiamo effettuato 108.270 somministrazioni e oggi supereremo quota 10 milioni e 500mila iniezioni”.