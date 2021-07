La GdF sequestra 63 chili di marijuana

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato un uomo di origini albanesi, latitante da circa 2 anni, trovato in possesso di oltre 63 Kg di marijuana. Le Fiamme Gialle durante un servizio di controllo del territorio a Sesto San Giovanni hanno notato l’uomo in sella ad uno scooter e sono stati insospettiti dal fatto che nonostante il caldo indossasse un piumino invernale. Gli hanno quindi intimato l’alt per procedere a un controllo, ma l’uomo si è dato alla fuga a piedi, abbandonando lo scooter. Dopo un lungo inseguimento è stato fermato mentre tentava di nascondersi in un garage e a seguito della perquisizione personale è stato trovato con 215 grammi di marijuana e circa 2 grammi di cocaina. Durante la fuga aveva cercato anche di disfarsi di un telecomando che – è stato poi scoperto dalle Fiamme Gialle – apriva il cancello di un’autorimessa. Lì i finanzieri hanno trovato 63 kg fi marijuana nascosti in un’auto e in uno scooter. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro.