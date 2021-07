Covid, Sala: Green Pass sul modello francese non mi dispiace [VIDEO]

“A me non dispiace”, l’idea del Green Pass su modello francese obbligatorio per accedere ai bar, ai ristoranti e ai mezzi di trasporto. “Tutto sommato alla fine vedete che anche Macron l’ha proposto e in un giorno ci sono state un milione di iscrizioni. Noi dobbiamo anche un po’ forzare chi non si vuole vaccinare a farlo e questo per il bene di tutti”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’iniziativa ForestaMi. Sala ha poi detto di non aver capito la posizione espressa dal presidente della regione Attilio Fontana sul green pass: “Aspetto chiarimenti perché è importante nel suo ruolo apicale, rispetto alla salute. Ieri l’ho visto cambiare nel giro di 45 minuti quindi è importante che chiarisca in modo definitivo. La mia posizione è che a me non dispiace affatto questa idea”. (MiaNews)