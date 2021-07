Nicole Minetti patteggia 1 anno e 1 mese al processo ‘Rimborsopoli’

La Corte d’Appello di Milano ha confermato anche la condanna a 2 anni e mezzo per Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega ed ex consigliere al Pirellone come la Minetti. Gli imputati sono 51.

L’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda di Forza Italia Nicole Minetti ha patteggiato 1 anno e 1 mese in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo ‘Ruby bis’ nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta ‘Rimborsopoli’ al Pirellone. La stessa Corte d’Appello ha confermato anche la condanna a 2 anni e mezzo per Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi a cui è stata però revocata la confisca disposta in primo grado. L’accusa per i 51 imputati è di peculato.