Fontana, si a green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasprti

Alla possibilità del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti come in Francia “saremo sicuramente favorevoli”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine della presentazione dei provvedimenti della Regione riguardanti il mercato del lavoro, con specifiche misure relative alla formazione per le nuove assunzioni e agli incentivi occupazionali. “Noi stiamo andando molto bene in questi giorni anche con le vaccinazioni: in questi giorni abbiamo superato le 100mila – ha continuato -. A Roma mi sembra che ci sia una riunione con il garante della privacy perché pare esistano problematiche di questo genere”, ha concluso.