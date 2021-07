Bus prende fuoco in galleria a Perledo (Lc), salvi 25 bambini [VIDEO]

“Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale ha voluto ringraziare pubblicamente le cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano intervenute sul luogo per spegnere il rogo. Sette dei venticinque ragazzini messi in salvo dall’autista sono stati comunque portati per accertamenti in ospedale. Avrebbero inalato del fumo ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. I bambini fanno tutti parte dell’oratorio di Lipomo ed erano diretti a Livigno (So) per una vacanza in un centro estivo. L’incidente è avvenuto lungo la corsia nord della Superstrada 36 in territorio del comune di Perledo (Lecco) nella galleria Fiumelatte. La corsia nord della Ss36 è stata riaperta al traffico attorno alle 13, una volta conclusi i soccorsi.