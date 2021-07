Europei, a Milano per i festeggiamenti 15 feriti di cui tre gravi

Dopo la gioia la follia è esplosa anche a Milano per i festeggiamenti dopo la vittoria agli Europei, con 15 feriti, di cui tre gravi, in piazza del Duomo. Un 21enne è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico per una ferita penetrante all’addome dovuta all’esplosione di una bomba carta; un 22enne è stato riocoverato, sempre in rosso, all’Ospedale di Niguarda, per una ferita penetrante mentre un altro 21enne ha subito l’amputazione di tre dita di una mano per l’esplosione di una bomba carta. Sono stati poi segnalati segnalati assalti ai tram, e cestini dell’immondizia a cui è stato fuoco.