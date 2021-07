“Una rivoluzione gentile”, le riflessioni di Dacia Maraini

“Una rivoluzione gentile”, riflessioni su un Paese che cambia.

DACIA MARAINI, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi,

editi da Rizzoli e tradotti in oltre venti Paesi, presenta il suo ultimo libro, una raccolta di sette anni di riflessioni apparse sulla stampa nazionale.

In quest’epoca di incertezza e di paura abbiamo bisogno di un antidoto all’odio. Ma si può lottare per la giustizia sociale e climatica, per il rispetto delle donne e in favore della solidarietà usando come arma, semplicemente, la gentilezza? È la sfida che Dacia Maraini lancia in questo libro.

