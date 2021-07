Sole e caldo senza eccessi poi la svolta

Grazie all’afflusso di aria meno calda convogliata da venti di Maestrale oggi si attenuerà la calura più intensa anche al Sud e in Sicilia. Questo weekend trascorrerà all’insegna del tempo in prevalenza soleggiato in gran parte dell’Italia; una breve eccezione in questa scenario sarà costituita dal passaggio di una linea di instabilità che tra questa sera e domani mattina lambirà la parte più settentrionale del Paese.

La prossima settimana si aprirà poi con un nuovo richiamo di aria molto calda dall’Algeria; in particolare lunedì verrà probabilmente di nuovo raggiunta e superata la soglia dei 35 gradi, specie nelle Isole maggiori. Queste calde correnti meridionali verranno richiamate da un’area depressionaria in avvicinamento dalla Francia – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it –che ci coinvolgerà nei giorni successivi. Fasi di tempo instabile e temporalesco saranno quindi di nuovo probabili da martedì soprattutto al Nord e, più marginalmente, al Centro. Insieme alla depressione aria più fresca farà il suo ingresso sul Mediterraneo centro occidentale facendo calare progressivamente le temperature”.