Sicurezza, Sala: proposte centrodestra stesse di 15 anni fa (VIDEO)

“Dopo la verifica fatta con il bilancio e la direzione generale del Comune noi assumeremo 500 vigili. La cosa che noto è che le battaglie del centrodestra sono le stesse di cinque anni fa, di 10 anni fa e di 15 anni fa. È una nostalgia pelosa dei tempi che furono, non sta venendo fuori un’idea che guarda avanti”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di un’iniziativa del Partito Democratico al mercato di via Osoppo rispondendo al candidato del centrodestra Luca Bernardo sulla sua intenzione, in caso di vittoria, di aumentare gli agenti in strada.