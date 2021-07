Morte nel campo di mais, si consegna un marocchino

Si è costituito il marocchino di 21 anni ricercato dai carabinieri perché era tra le persone presenti nel campo di mais dove sono mlrte, travolte da un mezzo agricolo, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, nelle campagne di San Giuliano Milanese. L’uomo era ricercato dopo l’interrogatorio di un connazionale 35 anni che, in Procura a Lodi, aveva riferito della presenza sul posto oltre alle due ragazze di altre cinque persone. Il 21enne si è consegnato, nel tentativo di alleggerire la sua posizione, perché pendeva, a suo carico, anche un ordine di custodia cautelare per fatti precedenti. Sarà interrogato dal pm Sa nei prossimi giorni. I carabinieri stanno cercando anche una spacciatrice romena, anche lei parte del gruppo che si era ritrovato nel campo per una notte di alcol e droga.