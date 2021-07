Traffico illecito di rifiuti, 6 arresti nel comasco

Sei arresti per traffico illecito di rifiuti speciali in provincia di Como e di Milano da parte dei carabinieri, su richiesta della Dda di Milano. Sequestrati autocarri e macchine di scavo e terreni per più di 4,7 ettari. Gli arrestati hanno nel tempo sversato “enormi quantità di rifiuti, almeno 85.000 metri cubi di materiale, in un’area agricola del canturino sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico, compromettendo l’ecosistema dove si snodano importanti falde acquifere”. L’area, nel Comune di Senna Comasco, in località Gaggio, è utilizzata per pascolo animali da latte e carne e vi si snodano falde acquifere che fanno parte del bacino idrografico della Valle del Gaggio. L’attività di sversamento illecito di rifiuti, man mano ricoperti da terra, ha creato, nel tempo, un fronte di terreno inquinato in alcuni punti alto almeno 10 metri, spiegano i militari . Tre persone sono state portate in carcere, altrettante ai domiciliari.