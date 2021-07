Sequestrata villa nel milanese con provvedimento antimafia [Video]

La Polizia di Stato ha eseguito a Vittuone (Mi) un sequestro antimafia nei confronti di un albanese di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio quali furti, rapine e truffe. La proposta presentata dal Questore di Milano è stata accolta dal locale Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, che ha disposto il sequestro, eseguito dagli agenti della

Divisione Anticrimine della Questura di Milano, di una villa di notevole pregio intestata alla convivente 36enne con precedenti per furto, con annesso capannone industriale di 520 mq, uffici e terreno ad uso esclusivo per un valore complessivo di circa due milioni di euro.