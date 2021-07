Bernardo, corro per vincere

"Non corriamo per partecipare ma per vincere": così Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra. "Benvenuto in questa sfida" commenta Beppe Sala.

“Non corriamo per partecipare ma per vincere”: così promette Luca Bernardo, pediatra del Fatebenefratelli, candidato sindaco di Milano per il centrodestra. L’ufficializzazione della sua candidatura è arrivata ieri, dopo un vertice tra i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Finisce dunque la lunga ricerca, andata avanti per mesi, di un candidato che dovrà sfidare il sindaco uscente Giuseppe Sala. “Ho vissuto il covid e conosco la sanità – dice all’uscita dalla casa pediatrica del Fatebenefratelli che dirige -, utilizzerò la mia competenza per curare la città”. Su Giuseppe Sala parla di “grande rispetto per l’avversario; la mia sarà campagna elettorale non urlata”.

“Accolgo molto volentieri il nuovo candidato e tutte le volte che, come Luca Bernardo , qualcuno della società civile si avvicina alla politica mi sembra una buona cosa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la discesa in campo Bernardo.