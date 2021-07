Milano, via all’abbattimento degli ex residence Leonardo

Dopo 20 anni di abbandono e occupazioni abusive via ai lavori di abbattimento dei due palazzi a Bruzzano. Sala: dopo la bonifica il progetto per nuove residenze.

“Questa mattina con gli assessori Pierfrancesco Maran e Marco Granelli sono stato a Bruzzano, in via Senigallia, per assistere alle prime operazioni di demolizione di due edifici abbandonati. Un tempo noti col nome di Residence Leonardo da Vinci sono inutilizzati da circa venti anni, in condizioni di fatiscenza e impropriamente occupati. L’intervento, molto atteso dai residenti del quartiere, è stato condotto dal Gruppo Finleonardo ultimo proprietario del complesso”: lo riferisce con un post su Facebook il sindaco Giuseppe Sala.

“Dopo la bonifica dell’area realizzeranno nuove residenze, con volumetrie ridotte e con caratteristiche di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica – prosegue il sindaco -. A breve sarà sottoposto al Comune il progetto preliminare e potremo valutare anche le opere pubbliche a scomputo d’oneri che saranno realizzate nel quartiere. La trasformazione che Milano sta vivendo è fatta di tanti progetti diversi: avevamo promesso che saremmo intervenuti sugli edifici dismessi e in stato di degrado e lo stiamo facendo. Il Residence Leonardo da Vinci è uno di questi”.