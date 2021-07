Comunali, Bernardo a un passo dalla candidatura

Il centrodestra potrebbe avere trovato il candidato sindaco che sfiderà Beppe Sala alle comunali di Milano. E’ Luca Bernardo, pediatra del Fatebenefratelli. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e gli altri alleati, nel corso di un vertice in programma oggi pomeriggio a Roma, dovrebbero infatti ufficializzare la sua candidatura. Un’investitura giunta anche da Fratelli d’Italia, dopo che ieri pomeriggio la leader del partito Giorgia Meloni ha incontrato il medico milanese. “Luca Bernardo mi ha fatto un’ottima impressione, è un profilo di grande umanità e da madre non posso che avere una passione per un pediatra. Le mie impressioni sono ottime, ma serve confronto con coalizione” ha detto ieri la Meloni.

Nato nel 1967, Bernardo si è laureato in medicina alla Statale di Milano nel 1994, per poi specializzarsi in pediatria e neonatologia. Nel 2005 è diventato direttore della Pediatria all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per poi essere nominato nel 2009 direttore del dipartimento materno-infantile del Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Tra il 2012 e il 2016 è stato Consigliere del ministro per le Politiche agricole in materia di Educazione alimentare per l’Expo 2015, mentre dal 2013 fa parte del Gruppo di approfondimento tecnico per il riordino del sistema sanitario regionale. Nel 2011 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro militare dal Comando Esercito Lombardia per l’impegno di responsabile nazionale presso il Miur per il disagio giovanile e bullismo, e sempre nello stesso anno ha ottenuto il Pride Miami’s Children Hospital.

Nel 2006 si candidò alle comunali con la lista Letizia Moratti pur senza essere eletto. Il fratello maggiore Maurizio è stato presidente della commissione Finanze della Camera, dopo una lunga esperienza come assessore regionale con Roberto Formigoni, l’elezione con il Pdl in parlamento per poi passare ad Alternativa popolare e al Pd.