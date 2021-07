Sala 89esimo nella classifica dei sindaci del Sole24Ore (VIDEO)

Perdita di consenso per il primo cittadino uscente e ricandidato con il centrosinistra secondo la ricerca del quotidiano di Confindustria. Lui: contano le urne.

Si posizione 89esimo, con una perdita di consenso del 2,7% rispetto alla sua elezione, il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel governance poll del Sole 24 Ore, la classifica di gradimento degli amministratori locali. Per Sala, il gradimento è al 49%. A guidare la classifica dei primi cittadini è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al 65% di gradimento. In lombardia, alto consenso per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori al terzo posto e con una crescita del 5,7%. Questa la reazione del sindaco.