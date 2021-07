Ministro Speranza in visita al dipartimento cure palliative di Merate

Visita all’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate al Dipartimento della Fragilità e alla rete locale delle cure palliative per il ministro della Salute Roberto Speranza. Ad accompagnarlo, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: “Abbiamo toccato con mano – ha spiegato la Moratti sui sociale- il lavoro e la professionalità che quotidianamente vengono messe in campo sia attraverso attività ormai consolidate, come la radiologia domiciliare e l’ecofast domiciliare, la continuità delle cure e dimissioni protette, l’infermiere di famiglia e di comunità, la centrale operativa dell’Assistenza domiciliare integrata, le degenze di transizione subacute, l’ortogeriatria e la centrale della rete locale delle cure palliative”. “Incontreremo anche operatori di attività di recente avvio e in fase di sviluppo per quanto riguarda la rete di cure palliative pediatriche: spoke di terapie del dolore con procedure invasive interventistiche e la piattaforma Difraweb e televisiva domiciliare, ovvero in diretta con un paziente” ha aggiunto la vicepresidente Moratti sui social.