Sala, se rieletto avrò più coraggio

“Quando mi sono candidato nel 2016, sapevo di essere uno che sapeva fare le cose e che aveva dentro un sentimento politico e sapeva dove indirizzarlo ma che aveva ancora inesperienza politica. In questi anni credo di aver fatto una maturazione politica che mi farà avere più coraggio nel secondo mandato se sarò rieletto”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della lista Milano Unita, di cui fa parte l’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta. Coraggio che il sindaco ha detto che indirizzerà sicuramente “nelle politiche sociali che non sono tanto e solo quanto il Comune investe nel welfare, perché noi su quello investiamo una cifra già significativa, ma bisogna passare dall’individuazione di bisogni estremi nella cura a trovare formule per ridare opportunità a chi è in situazione difficili. Il Pnrr è una grande opportunità, è perfettibile, certamente ma è una grande opportunità di lavoro per tanti”, ha concluso.