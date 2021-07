In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari mentre diminuiscono di qualche unità nelle terapie intensive.

E’ di 140 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con una percentuale dello 0,3% rispetto ai tamponi effettuati. Sono tre invece i decessi. In leggero aumento i ricoveri: in terapia intensiva i pazienti scendono a 45 (due meno di ieri) mentre negli altri reparti salgono a 208 (+12).