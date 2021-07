Fine settimana di temporali al Nord

Al Nord nuvolosità irregolare e variabile. Nel pomeriggio possibilità di qualche rovescio o locale temporale sulle aree alpine del Nord-Ovest, specie su Piemonte, valle d’Aosta e Orobie; la sera rovesci o temporali su Alpi lombarde, Trentino e Alto Adige, rovesci isolati sulla pianura piemontese, quella lombarda, specie nell’est della regione, e sul Veneto. Temperature in lieve rialzo al Centro Nord.

PREVISIONE PER DOMENICA 4 LUGLIO

Maltempo in gran parte del Nord, con rovesci e temporali che investiranno tutte le regioni, meno probabili in Liguria e in Romagna; fenomeni anche di forte intensità dal pomeriggio soprattutto in Lombardia e al Nordest. In serata ancora rischio di fenomeni intensi nelle regioni di Nordest, con possibili nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Temperature in brusco calo al Nord, specie nel corso degli episodi temporaleschi.