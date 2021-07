“Ho sentito Salvini: la mia disponibilità c’è ma nessuna sicurezza”. Lo ha dichiarato Luca Bernardo, primario della Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli, a margine della firma al mercato di via Fauchè per i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale, in merito alla possibilità di una candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra.