Milano, centrodestra in vantaggio su Sala anche senza candidato sindaco

Secondo un sondaggio Tecnè il centrodestra a Milano è in vantaggio sulla coalizione di centrosinistra anche se non ha ancora un suo candidato mentre Sala è in campagna elettorale da mesi.

Tempi duri per Beppe Sala: secondo un sondaggio Tecnè il centrodestra a Milano è in vantaggio sulla coalizione di centrosinistra anche se non ha ancora un suo candidato e ha passato gli ultimi mesi a scartare nomi mentre non passa giorno senza che Sala tagli nastri o annunci nuovi progetti per Milano. Il M5S, che Sala non ha voluto in coalizione, è dato al 7%. La partita naturalmente è aperta ma che una coalizione senza candidato sia avanti nelle intenzioni di voto rispetto a quella che ricandida un sindaco in cerca di un secondo mandato dovrebbe far riflettere.