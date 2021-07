“La regola che io darò a chi lavorerà con me se sarò di nuovo sindaco è ‘dobbiamo essere più veloci’. Questo è un momento, non una celebrazione liturgica, ma un momento di lavoro per riuscire a rigenerarsi e uscire da questo periodo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso dell’assemblea generale di Assolombarda. “Per me una grande preoccupazione è legata a una grande opportunità del Pnrr per i tempi che ci vengono imposti dall’Ue, che ci offre i fondi per avviare i progetti e impegnare i fondi in tempi che sono strettissimi e che ti farebbero dire che in condizioni normali non si potrebbe fare. Tutti i fondi vanno impegnati entro il 2023. In tempi normali vuol dire che si deve aver già fatto la gara, deve essere stata aggiudicata, probabilmente qualcuno deve aver fatto ricorso, eccetera. Negli ultimi 12 anni ho fatto questo, da direttore generale del Comune e poi da sindaco: gare pubbliche e ne conosco la complessità”, ha concluso Sala. “Appena ci saranno tutti i candidati a sindaco di Milano, chiederò a tutti la gentilezza di confrontarci assieme su che tipo di rigenerazione vogliamo per la nostra comunità. Non cadiamo nel rischio di facili affermazione che niente sarà più come prima, il cambiamento sarà necessario. Milano sarà a disposizione del Paese e cercherà di riprendersi il suo ruolo”, ha concluso Sala. (MiaNews)