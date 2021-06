Nel merito delle polemiche sulla movida “l’opposizione dovrebbe dirlo anche rispetto a tutti i sindaci italiani che si stanno lamentando delle difficoltà e le città amministrate, da destra a sinistra, da sindaci che fanno la loro parte. In questo momento di riaperture è chiaro che un tema c’è, ma c’è ovunque. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, dopodiché se vogliono far passare Milano per una città dell’insicurezza totale ci provino: penso che la gente non abboccherà”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione dei giardini dedicati a Beppe Viola, in riferimento agli ultimi episodi di movida violenta avvenuti durante il weekend in città.