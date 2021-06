Quattro operai su una gru per protesta

A Cusano Milanino 4 operai sono saliti sulla gru di un cantiere per protestare contro la mancata retribuzione. Su l posto, in via della Cooperazione, sono presenti i vigili del fuoco con due autoscale. Nel cantiere ci sono anche carabinieri e soccorritori del 118. “N on gli viene pagato lo stipendio da aprile – spiega la Cgil – Sul posto Fillea Cgil Milano, le forze dell’ordine e il titolare dell’appalto che sembrerebbe aver dichiarato di non essere interessato alla situazione di queste 4 famiglie”.