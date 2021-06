M5S, Calenda Milano: “liberiamoci di questi buffoni” [VIDEO]

“I Cinque Stelle non solo stanno esplodendo ma hanno espresso veramente il degrado della cultura politica di questo Paese. Io penso che vadano cancellati dalla storia politica del Paese, e trovo che tutti i tentativi di tenerli in piedi da parte del Pd sono pericolosissimi e sbagliati”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine del confronto di questo pomeriggio con il sindaco Giuseppe Sala al Teatro Franco Parenti. “Penso che nessuno può credere che la settima potenza industrializzata del mondo è stata ed è in parte in balia di questi scappati di casa. Non credo che sia prima ancora che giusto, dignitoso vedere sui giornali la discussione tra Grillo e Conte. Penso che debbano semplicemente sparire, tornare a fare i lavori che facevano prima. Sono ormai quasi dieci anni che hanno riversato su tutti insulti, pretese di onestà, tradendo tutti i loro principi. E stiamo ancora qui e c’è ancora qualcosa che li osa definire alleati naturali. Ma di che stiamo parlando? Liberiamoci di questi buffoni”, ha concluso Calenda.