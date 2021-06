Al via l’iniziativa “Sindaco pedala!” rivolta ai primi cittadini per “incoraggiare i Sindaci a sperimentare in prima persona gli spostamenti in bicicletta nella loro città, testare di persona i nuovi percorsi ciclabili e raccontare la loro esperienza”, spiega l’associazione Genitori Antismog che invita anche il sindaco Giuseppe Sala a partecipare. L’iniziativa è ideata da Sottosopra Comunicazione e Comuni Virtuosi e si tratta di una “una sfida amichevole ma serissima”, sottolineano i Genitori Antismog. Ogni Sindaco può accettare la sfida contattando Comuni Virtuosi e pianificare la sua settimana di challenge in bicicletta. Per partecipare, “il Sindaco sceglie 3 obiettivi su cui vuole mettersi in gioco in quella settimana, ad esempio bike-to-work, bike-to-school o altro” e racconta la sua esperienza sui social e sul sito del Comune usando l’hashtag #sindacopedala. . Al termine dell’esperienza il Sindaco lancia la sfida a un altro Sindaco e come in una staffetta passa il testimone.