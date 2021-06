“Movida selvaggia tollerata per precisa decisione di Sala”

“Si susseguono le feste abusive e gli assembramenti nei luoghi della movida. L’ultima segnalazione mi è arrivata stamattina per una festa organizzata in piazzetta per la difesa delle Donne, alla Bicocca. Il fenomeno è ormai sfuggito di mano e gli appelli di Sala alla pazienza e al buonsenso sono caduti nel vuoto. C’è una precisa volontà politica da parte di chi amministra la città a far finta di nulla perché, si sa, ci sono le elezioni ed è meglio non scontentare nessuno”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. “C’è una perenne violazione delle regole e l’invito a trasgredire perché tanto il messaggio che arriva dall’Amministrazione – aggiunge – sempre contro l’impiego della Polizia Locale a presidio del territorio, è quello di lasciar fare. Il prossimo weekend, inviterò il sindaco a fare un aperitivo in piazza Sempione o sui Navigli oppure in via Lecco affinché si renda conto del caos che ogni sera i residenti devono subire. “Sala intensifichi i controlli contro abusivismo e illegalità nei luoghi della movida selvaggia e non scarichi sui milanesi le sue incapacità e quelle della vicesindaco nell’amministrare la città”.