Milano e la movida violenta; perquisizioni, un arresto e un espulso

Perquisizioni a carico di 8 persone, con un arresto, da parte della Polizia di Stato nell’ambito delle indagini sugli episodi di violenza, tra il 5 e 6 giugno, nelle zone della movida (Colonne di San Lorenzo e Darsena) e piazza dei Mercanti. I destinatari delle perquisizioni sono 8 giovani: sette ventenni e una ragazza minorenne, alcuni di loro sono italiani e altri nordafricani. Nell’ultimo mese, spiega la polizia, si sono registrati diversi episodi di violenza con la presenza di numerose persone, prevalentemente stranieri irregolari e gruppi di giovani autori, di violenze e aggressioni gratuite. Un giovane era stato addirittura immortalato con un machete alle Colonne di San Lorenzo durante una rissa.



A seguito delle perquisizioni, è stato arrestato un italiano di 29 anni, con precedenti per stupefacenti, furto e ricettazione, che è stato arrestato per detenzione di esplosivi. All’interno della sua camera da letto sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 164 petardi con miccia pirotecnica denominati “New Rambo” di 40 grammi e 86 ordigni di manifattura artigianale, chiamati “cipolle”, tenuti in scatole in cartone, confezionati senza l’adozione di alcuna cautela, e su alcuni di essi c’era della polvere pirica, dovuta probabilmente al cattivo stoccaggio. Nei confronti del 29enne e di due tunisini, con precedenti in materia di stupefacenti, la Divisione Anticrimine ha emesso il provvedimento dell’avviso orale. Un terzo cittadino tunisino, con precedenti di polizia, è risultato destinatario di foglio di via obbligatorio e irregolare sul territorio nazionale, quindi l’Ufficio Immigrazione provvederà alla sua espulsione.