Maxi rissa a Milano, un arresto

Arrestato dai carabinieri uno dei 20 giovani coinvolti in una maxi rissa scoppiata nei pressi del Mc Donald’s in zona Navigli a Milano che alle 5.46 di domenica mattina. Il ragazzo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo scagliato delle bottiglie contro i militari e tentato di lanciare anche un tombino che aveva divelto dal manto stradale. Stando alla ricostruzione, l’arrestato, che girava intorno ai Carabinieri su un monopattino suonando il campanello, è stato successivamente riconosciuto dai militari come uno dei partecipanti alla rissa, e avrebbe precedentemente tentato di sfilare lo sfollagente in dotazione ad uno dei militari dell’Esercito. Un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.