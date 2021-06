Il terzo appuntamento della rassegna “Nuove storie 2021” in programma dal 28 giugno al 2 luglio al teatro Elfo Puccini di Milano parte, come i precedenti, da un preciso episodio di cronaca per aprire e allargare lo sguardo sulle contraddizioni e le urgenze del presente. “Sono solo nella stanza accanto” è un lavoro che vede collaborare due compagnie milanesi indipendenti che hanno nel loro Dna l’attenzione ai temi civili e sociali.

Due gamer adolescenti iniziano a sospettare che un loro compagno di gioco on line, assente da troppo tempo, sia il ragazzo suicida di cui parlano tutti i media.

Il dubbio li porta a scoperchiare botole nere ma anche a cercare un contatto più intimo e diretto con l’altro, pur non essendosi mai visti, protetti dagli avatar e da un mondo virtuale chi si rivela mostruosamente simile a quello reale.

Un racconto dolceamaro di crescita e scoperta di sé, che riflette non solo sulla piaga sociale del bullismo, ma su ombre e contraddizioni del nostro presente.

Il 23 febbraio 2018 il diciassettenne Michele Ruffino si getta da un ponte nei pressi di Torino. Il ragazzo, affetto da una lieve disabilità fisica, veniva definito dai compagni di scuola ‘storpio’, ‘zoppo’, ‘sfigato’. Le umiliazioni, le continue vessazioni, le torture psicologiche hanno alimentato le fiamme del palazzo della sua esistenza, fino a renderlo invivibile.

Lunedì 28 giugno a fine spettacolo, è in programma un focus sul caso di Michele Ruffino: interviene la madre di Michele (presente tra il pubblico insieme alla famiglia) e lo psicologo Andrea Donati.

Mercoledì 30 a fine spettacolo, focus sul cyberbullismo: interverranno Ivan Ferrero, cyber psychologist, ed Elena Ferrara, promotrice e prima firmataria della legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (prima legge in Europa sul fenomeno del cyberbullismo).

Gli spettacoli di questa settimana saranno dedicati a Orlando Merenda, il giovane suicida a Torino.

Teatro Elfo Puccini, sala Bausch – corso Buenos Aires 33, Milano

Dal lunedì al venerdì ore 19.30 – Intero € 22, ridotto 17,50 – Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606, biglietteria@elfo.org