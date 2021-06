“Per la mia strada”

Eva ha ventisei anni, si è appena laureata in Giurisprudenza, ma la legge non è la sua passione. Vive a Roma, con la madre e la nonna che si è ammalata di Alzheimer. Le giornate sono confuse, offuscate, il futuro è avvolto da una nebbia e il presente pesa. Si è però, da poco, innamorata. Non di qualcuno. Di qualcosa. Ha scoperto l’arrampicata e ha finalmente capito cosa vuol dire colpo di fulmine. Così, quando la nonna muore all’improvviso, prende la decisione che segnerà la sua vita. Parte, lascia Roma, acquista un vecchio furgone usato, a cui dà il nome “Maurone”, e comincia a girovagare per le Alpi, prima da sola e poi accompagnata da Ombra, un cucciolo di cane che l’ha scelta. La montagna ormai è la sua vita.

Eva Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima, e parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore. Un libro appassionante e coinvolgente, che racconta quello per cui vale davvero la pena di rischiare, quello per cui vale la pena di vivere.

