L’ex magistrato Alfredo Robledo a Radio Lombardia: “la magistratura avrebbe bisogno di una riforma interiore” [VIDEO]

Intervenendo a Pane al Pane l’ex magistrato Alfredo Robledo rispondendo alla sollecitazione sull’intervento del ministro della giustizia Marta Cartabia che ha dichiarato che siamo “chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia” ha detto: “Interessante ma il cantiere è fatto di cemento, non è umano. La magistratura non ha bisogno soltanto di una riforma scritta, la magistratura avrebbe bisogno di una riforma interiore che è una cosa difficilissima. Il consiglio è impallato per dirla in termini molto “smart”, perchè non riesce a decidere nulla”. In chiusura l’ex magistrato ha citato la politoga e filosofa tedesca Hannah Arendt secondo cui “la Storia la fanno gli accidenti”, “Hitler in Germania è stato un accidente, Ghandi è stato un accidente. Se in Italia c’è un accidente si può speare altrimenti non c’è niente da fare.”