La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Centro hanno individuato l’uomo in viale Marche e lo hanno fermato dopo un tentativo di fuga. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish, un chilo in tutto. Su ogni confezione la dicitura “TOP”. Arrestato, è stato portato a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.

