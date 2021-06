Salvini, presenteremo la squadra per Milano a brevissimo

Il centrodestra è in cerca del candidato sindaco per le elezioni amministrative

“La squadra”, per le elezioni comunali a Milano, “penso che la presenteremo a brevissimo. Ce l’ho già in testa al 90 per cento. La squadra, compreso il sindaco”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa ‘L’Italia riparte, prima il lavoro’. “A brevissimo vuol dire inizio settimana prossima”, ha aggiunto, precisando anche di averla condivisa con gli alleati. Ai cronisti che gli hanno chiesto se Gabriele Albertini farà parte della squadra, Salvini ha detto: “Dal mio punto di vista sì. Se lui volesse sarebbe un perno assolutamente fondamentale della squadra”.