Comunali, Sala a Salvini: ogni nome vicino a me poi non si candida [VIDEO]

“Io per come sono fatto vivo preoccupato di ogni singola cosa perché attraverso la preoccupazione così sto più attento. Rimane anche il fatto che sono un po’ iper razionale e non capisco il perché da mesi qualunque candidato che viene proposto è vicino a me o in vantaggio su di me e poi nessuno si candida. La mia razionalità non me lo fa capire, però probabilmente Salvini saprà qualcosa che io non so”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di svelamento della stele delle Unioni Civili, rispondendo a Matteo Salvini che stamattina ha detto che secondo i sondaggi Sala dovrebbe essere preoccupato perché il centrodestra sarebbe in vantaggio nonostante non abbia ancora il candidato. Come avversario, Sala ha detto: “Mi aspetto un civico se seguo le parole di oggi di Salvini”. (MiaNews)

