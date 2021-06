Giovane ubriaco accoltellato in piazza

Il ragazzo, ucraino, è stato soccorso in zona Città Studi e portato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Un giovane è stato accoltellato, la scorsa notte, a Milano: si trova ricoverato in ospedale per diverse coltellate inferte all’addome e alla schiena. Non sarebbe in pericolo di vita. E’ accaduto poco dopo le 4 in piazza Leonardo Da Vinci, nel giardino di fronte all’ateneo. Il ragazzo, ucraino, è stato portato in codice rosso alla Clinica Città Studi. Cosciente ma in stato di ubriachezza, ha riferito di aver passato la serata con degli amici in un locale in piazzale Susa e di essere stato avvicinato in via Fucini da uno sconosciuto che l’avrebbe aggredito senza motivo.Sull’episodio indagano i carabinieri..