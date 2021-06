Spari dall’auto: un uomo è rimasto ferito a Brescia la scorsa notte. L’uomo, 66 anni, era seduto su una panchina quando è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Un colpo si è infranto contro la vetrina di una farmacia, mentre il secondo ha raggiunto l’uomo alle gambe. Trasportato in ospedale, non è grave. Indagano i carabinieri che non escludono possa essere stato un regolamento di conti.

