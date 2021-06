Ieri pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo italiano di 20 anni, con precedenti penali, per il reato di detenzione e spaccio di pastiglie di anfetamina e hashish. Gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di droga, hanno appreso che, nei pressi di un bar di via Maiocchi, vi era un giovane italiano il quale spacciava pastiglie di anfetamina e hashish.

Gli agenti, appostati a pochi metri dal bar, hanno notato l’atteggiamento sospetto del giovane che si guardava intorno prestando particolare attenzione a chiunque

entrasse nel locale. Considerato il comportamento del 20enne, gli uomini della Squadra Mobile lo hanno quindi fermato trovandolo in possesso di tre pastiglie di

anfetamina di colore giallo con impresso il caratteristico simbolo del “Bitcoin” ed una bustina di hashish del peso di gr. 0,3.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione, trovando ulteriori 40 pastiglie dello stesso tipo, 10 grammi di hashish ed un bilancino.

Al termine dell’attività, gli uomini della Squadra Mobile hanno sequestrato 43 pastiglie di anfetamina dal peso complessivo di 26,2 grammi e 10,3 grammi di hashish.

