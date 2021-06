Via le mascherine all’aperto dal 28 giugno

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”: lo ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza sui suoi

profili social, in seguito alla nota del Cts. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti indicato come ‘nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le Regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code,

ecc.…)’.

