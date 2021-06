Mattarella all’inaugurazione del campus di architettura al Politecnico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Milano per il taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo Campus di Architettura del Politecnico. Ad accoglierlo il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il presidente della regione Attilio Fontana, l’architetto e senatore a vita Renzo Piano e il ministro Cristina Messa.

“La sua vicinanza ci inorgoglisce e ci sprona a superare la crisi sociale e sanitaria più grave dal secondo dopoguerra, sotto la sua saggia guida” ha detto il sindaco Beppe Sala rivolgendosi a Mattarella. Dopo l’inaugurazione del campus del Politecnico, dove interverrà per un breve saluto, il presidente visiterà in forma privata la comunità Exodus di don Mazzi nel Parco Lambro.

