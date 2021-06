DDL Zan, Sentinelli lanciano campagna social: “Lo Stato è laico”

Si tratta di ‘una intollerabile ingerenza del Vaticano sulla strada dell’approvazione del ddl Zan. Lo Stato è laico! Ricordiamolo da tutti i profili social su Facebook’. Lo scrivono i Sentinelli sulla loro pagina Facebook in merito alla richiesta formale del Vaticano, attraverso il Segretario per i rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher, al governo italiano per fermare l’approvazione della legge in quanto violerebbe il Concordato. I Sentinelli invitano i simpatizzanti ad applicare alla foto profilo social una mascherina con la scritta ‘ Lo Stato è Laico. Legge Zan subito #Tempo Scaduto!’.

