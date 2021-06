Crema, due giovani annegano in un canale

Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti annegati in un canale a Crema. Le vittime sono la 18enne Sakshi Panesar,di Soncino, e un suo amico coetaneo Hartik Kumar Sharma, residente a Gualtieri (Reggio Emilia), entrambi di origine indiana. Esclusa, al momento, l’ipotesi di un gesto violento: gli inquirenti ritengono che si tratti di un caso di affogamento di due ragazzi che non sapevano nuotare in quel tratto del canale Vacchelli, tra Castelnuovo e Vergonzana. Forse stavano passeggiando quando la ragazza è scivolata nel canale e l’amico ha tentato di salvarlo. Le sponde cementate del corso d’acqua hanno impedito ai due ragazzi di salvarsi. Il primo cadavere recuperato è stato quello della ragazza. Per cercare l’amico è stato impiegato, oltre al gommone dei Vigili del fuoco, anche un elicottero dei Forestali. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

