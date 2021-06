Al via la seconda edizione di “Vapore d’estate”, la programmazione condivisa da tutti i laboratori di Fabbrica del Vapore, coadiuvati e sostenuti nella realizzazione dal Comune di Milano, nell’ambito del progetto Spazi al Talento: tre mesi – dal 21 giugno al 30 settembre – di musica, danza, teatro, cinema, arti visive e con una nuova sezione “Kids” dedicata a bambini e ragazzi.

Dieci i laboratori promotori dell’iniziativa, che operano in diverse discipline delle arti visive e performative e che sono accomunati dall’obiettivo di rendere Fabbrica del Vapore un polo culturale, luogo della comunità, partecipato, aperto e riconoscibile.

“In questi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci sull’assetto attuale e sul futuro di Fabbrica del Vapore, condividendo l’importanza della ricchezza di esperienze che ci sono all’interno – ha dichiarato la Vicesindaco Anna Scavuzzo – e che tornano ora ad aprirsi alla città, a disposizione del panorama culturale milanese, raccontando quel che siamo attraverso l’arte, che in questi mesi ha subito una segregazione eccessiva. Questa riapertura agli eventi con il pubblico è un momento emozionante che dà merito alla passione che anima i laboratori residenti in Fabbrica del Vapore e a tutti coloro che dall’interno del Comune di Milano si occupano di renderla ogni giorno un punto di riferimento per la città. Vi aspettiamo in Fabbrica, con tutte le misure di sicurezza, per scoprire questo bellissimo palinsesto”.

Si inaugura il 21 giugno con la festa d’apertura: alle ore 15 le arteterapeute di Gruppo Tra proporranno un percorso di pittura e scultura per bambini. Sempre nel pomeriggio si terrà l’anteprima della mostra ART32 (che aprirà ufficialmente il 26 giugno), con 40 manifesti dedicati all’Articolo 32 della Costituzione: la salute pubblica come bene comune. Careof propone invece la mostra “Invisibile” che raccoglie i lavori degli alunni del Master in Photography and Visual Design di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Si prosegue alle 18.30 e alle 20.00 per il doppio appuntamento con la musica, a cura di Divertimento Ensemble, con i concerti conclusivi della Call for Young Performers, corso annuale di canto tenuto dal soprano Alda Caiello. In partenza il 21 anche le residenze creative di theWorkRoom, progetto di sostegno alla giovane produzione artistica performativa italiana.

Sino al 30 settembre Vapore d’estate si snoderà in cinque percorsi tematici intrecciati tra loro: Musica classica contemporanea, Jazz/Swing/Pop/World, Danza/Videodanza/Circo, Cinema/Videoarte/Mostre, Kids.



La novità di quest’anno, la sezione “Kids”, fino al 23 luglio propone una serie di attività artistiche e musicali rivolte a diverse fasce d’età, dai bambini della Scuola dell’Infanzia fino ai giovani adolescenti: un’occasione anche per avvicinare i cittadini più giovani alle attività di Fabbrica del Vapore. La struttura portante è formata dai campus musicali per bimbi dai 5 agli 11 anni organizzati da IsolaMusicainGioco e Mondo Musica, all’interno dei quali si inseriscono i workshop dell’artista Julia Krahn, le visite all’Archivio di artisti contemporanei di Viafarini, la visita ad uno studio di registrazione, i laboratori creativo-teatrali dell’associazione Lilliput specializzata in arte e intrattenimento.

Per gli adolescenti e i ragazzi viene proposto invece un corso pre-professionalizzante di 8 lezioni tenute da Bruno Marro su come scrivere, produrre e realizzare musica, mentre la coreografa Ariella Vidach propone al DiDStudio uno spettacolo pensato per questa fascia d’età.

Tutte le domeniche è possibile partecipare ai brunch musicali per famiglie organizzati da Vapore1928.

INFORMAZIONI Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4 | MM5 Monumentale/Cenisio Dal 21 giugno al 30 settembre (gli orari variano giorno per giorno)

Ingresso gratuito / 12 euro con prenotazione obbligatoria www.vaporedistrict.org