Fai, visita al Monastero di Torba

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica due giorni di festa ai “circondari” dei suoi Beni. Ma cosa sono i circondari? Sono i territori immediatamente circostanti i Beni del FAI, cui essi stessi appartengono; sono contesti spesso di straordinaria bellezza e di inestimabile valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori del patrimonio italiano, talvolta poco noti o sconosciuti, e perciò vere e proprie scoperte, non solo per chi li visita da “turista”, ma anche per chi vi abita vicino. Tutto ciò merita di essere conosciuto e apprezzato, promosso e valorizzato, sempre di più e sempre meglio. Tutto ciò merita una festa: la Festa dei Circondari, sabato 19 e domenica 20 giugno 2021.

I circondari di nove Beni del FAI, in otto regioni di Italia, dal Nord al Sud– tra cui il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) – saranno protagonisti di un programma ricco di proposte che si svolgeranno dentro e fuori dai Beni.

Tra le attività più interessanti al Monastero di Torba:

Sabato, a partire dalle 15.30, la visita tematica Tutela di api e rondoni, a cura di Daniele Meregalli – Responsabile Ufficio Ambiente e sostenibilità FAI – per conoscere da vicino i progetti della Fondazione dedicati alla biodiversità; sempre sabato, doppio appuntamento, alle ore 11 e 14.30, con Veronica Ambrosoli – Responsabile Ufficio Conservazione FAI – che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle più significative testimonianze pittoriche del territorio: dalle decorazioni altomedievali della torre di Torba, passando per gli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas nel Parco Archeologico di Castelseprio e concludere con il ciclo pittorico di Masolino da Panicale presso il Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

Numerosi incontri si susseguiranno nel corso dei due giorni. Tra i più curiosi quello di sabato mattina alle ore 11 con Rolando Squizzato, vicesindaco di Gornate Olona, che racconterà il Monastero di Torba prima dell’arrivo del FAI. Mentre domenica mattina, alle ore 11, sarà la volta di Alessandro Deiana, archeologo, che illustrerà le prime campagne di scavo eseguite nel 1978 al Monastero di Torba. Nel corso del fine settimana si potranno gustare prodotti enogastronomici “a chilometro zero” come i formaggi del territorio accompagnati dal miele prodotto nel Monastero di Torba.

Tra le attività più interessanti nei “circondari” del Monastero di Torba:

Nel fine settimana si potranno visitare “chicche” o luoghi poco conosciuti come il MAP Museo Arti Plastiche a Castiglione Olona, il primo museo in Italia esclusivamente dedicato alle opere d’arte realizzate con materiale polimaterico, con lavori di Carla Accardi, Enrico Baj, Giacomo Balla e Man Ray, per citare alcuni artisti; il Museo Fisogni a Tradate, che conserva una ricca collezione, oltre cinquemila pezzi, di pompe di benzina vintage, oggetti di design e attrezzature provenienti dalle stazioni di rifornimento.

Tra le proposte di visita all’aria aperta la ‘camminata culturale’ dall’oratorio di San Michele arcangelo di Gornate Superiore fino al Monastero di Torba, un percorso guidato, di circa un’ora, tra i prati della Valle Olona alla scoperta della storia dell’oratorio, di origine longobarda, e del Monastero di Torba. Sabato 19 alle ore 10.30 con ritrovo a Gornate Superiore In programma domenica anche tour in bicicletta nella Valle Olona, in mountain bike nel Parco del Rile Tenore Olona e visite al Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile con apertura del centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate.