Anagrafe, da lunedì riaprono a Milano 4 sedi decentrate

Da lunedì 21 riaprono quattro sedi anagrafiche decentrate e ci sarà orario prolungato nella sede centrale di via Larga, 12. Il piano di riaperture è stato presentato in commissione consiliare dall’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco. Tornano operative le sedi di Sansovino (Municipio 3), Oglio (Municipio 4), Stovani/Baggio (Municipio 7) e Baldinucci (Municipio 9), che si aggiungono alle sedi attualmente aperte: il Salone centrale di via Larga, le sedi di Padova (Municipio 2), Tibaldi (Municipio 5), Legioni Romane (Municipio 6), Accursio (Municipio 8), De Benedetti (Municipio 9). Ogni Municipio avrà quindi una sede anagrafica regolarmente aperta. Inoltre, nei mesi di giugno e luglio, il Salone Centrale di via Larga resterà aperto con orario prolungato il martedì e il giovedì sino alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 15.30. A partire da oggi sul sito del Comune di Milano è possibile prenotare gli appuntamenti nelle sedi decentrate e negli orari prolungati della sede centrale. Nel corso della commissione consiliare è stata anche presentata una ricerca dell’Università Bocconi, coordinata da Greta Nasi e finanziata dalla US Embassy, sul “Ridisegno dei servizi pubblici post-Covid”, che ha evidenziato un buon livello di soddisfazione dei cittadini per alcuni dei servizi offerti dal Comune di Milano (Cie, Pass Auto, Pagamento Tari).

