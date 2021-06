L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha partecipato all’avvio della Campagna vaccinale anti Covid-19 iniziata oggi all’Armani/Teatro: struttura del brand che ospita, da sempre, le sfilate firmate della maison. Già da marzo la Giunta di Regione aveva concretizzato, in una sua delibera, la proposta arrivata da Confapi e Confindustria Lombardia di erogare i vaccini nei luoghi di lavoro. In pochi giorni tante altre associazioni di categoria avevano aderito al protocollo approvato per accelerare la somministrazione dei vaccini e per alleggerire il sistema sanitario. “Ringrazio Giorgio Armani e la sua azienda per aver messo a disposizione gli spazi e dando questa opportunità ai lavoratori. Regione Lombardia è stata la prima Regione d’Italia a mettere a disposizione delle imprese questa possibilità attivata in questi giorni dopo il tanto atteso via libera da parte del governo”, ha detto l’assessore Guidesi durante la visita. “In Regione sono già numerose le aziende che hanno iniziato le vaccinazioni all’interno delle loro sedi. Oggi era mio desiderio venire in questa importantissima realtà lombarda e internazionale per testimoniare una gratitudine che va estesa a tutte le imprese e a tutte le associazioni di categoria che hanno reso possibile la somministrazione dei vaccini all’interno delle loro strutture”. “Ritengo – ha concluso Guidesi – che la forte e continua collaborazione tra pubblico e privato sia la ricetta vincente di Regione oggi come nel futuro”. “L’unica via di uscita dalla situazione corrente è il massimo impegno da parte di tutti, agendo insieme come collettività. Nel mio ruolo di imprenditore e di cittadino responsabile, ho deciso di attivare la campagna vaccinale per i dipendenti del Gruppo, perché la tutela del loro benessere è per me una priorità e ho voluto dimostrarlo con i fatti, oltre che con le parole” ha spiegato Armani. “Ho scelto come luogo-simbolo di questa attività l’Armani/Teatro, perché proprio da qui è partito un percorso iniziato nel 2020 con la prima sfilata a porte chiuse. Con la vaccinazione auspico quella ripartenza vera che tutti desideriamo”, ha concluso lo stesso Armani.

