Lombardia in zona bianca, Fontana e Sala: evitiamo rischi [VIDEO]

“Siamo zona bianca. Il coprifuoco è cancellato. Per passare un’estate libera e serena continuiamo a rispettare le precauzioni ed evitiamo inutili rischi”: è questo l’invito fatto sui social dal presidente della Lombardia Attilio Fontana nel primo giorno in cui la regione entra in zona bianca. “Mi unisco a quanto detto” dal presidente della Regione Fontana “di fare attenzione. Vedo quello che sta succedendo in Inghilterra, non c’è da drammatizzare però è chiaro che un conto è tornare a produrre e a muoversi, l’altro conto è non avere prudenze. Quindi il mio richiamo specifico è: continuare a usare la mascherina, è noioso, fa caldo, però è il principale metodo per difenderci dalla pandemia”. Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala interpellato dai cronisti a margine dell’intitolazione del giardino di via delle Forza Armate 279 a Luisa Fantasia. “Siamo stati tutti i giovani, capisco la voglia dopo tanto tempo di stare fuori, però bisogna anche che tutti pensino al bene della collettività – ha continuato -. Anche noi siamo ovviamente nella difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra riaprire, e dare a tutti speranza e voglia di vita, e la necessità di tenere un po’ controllato. Non è semplice, ma ci siamo”, ha concluso.

Ads